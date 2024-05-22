У ВРУ створили комісію щодо фортифікацій і закупівлі дронів

У Верховній Раді України створили тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

“До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування”.

Створення відповідної ТСК у Раді підтримали 277 парламентаря.

Головою призначили “Слугу народу” Миколу Задорожнього.

До складу ТСК увійшли 8-м “Слуг народу”, та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від фракції “Голос” – Роман Костенко.