У Вроцлаві невідомі пошкодили авто українки, залишивши напис “Na front”

У ніч з 14 на 15 вересня у польському Вроцлаві на парковці по вулиці Грабішинській стався акт вандалізму. Невідомі зняли номерні знаки з автомобіля, після чого пошкодили його кузов фарбою, залишивши напис «Na front».

Про це повідомляє виданя 24wroclaw.pl.

За даними поліції, ушкодження зазнали передня частина автомобіля, ліва сторона та капот. Власниця авто, громадянка України, одразу звернулася до правоохоронців.

«Заява прийнята, співробітники поліції проводять дії для встановлення осіб, причетних до цього інциденту», — йдеться у повідомленні вроцлавської поліції.

Як зазначає видання, випадок викликає особливе занепокоєння через свій характер і контекст. Поєднання вандалізму, крадіжки номерних знаків та ворожого напису може свідчити про мотиви, спрямовані проти української громади, яка з початку війни в Україні знайшла притулок у Польщі.

Слідчі не відкидають версію про ксенофобське підґрунтя злочину.