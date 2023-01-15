У ворожому батальйонів лишилося всього 30 вояк: нові втрати ворога за добу

Збройні сили ліквідували ще 630 російських вояк та 10 бойових броньованих машин за добу, повідомили у Генштабі.
У Генштабі зазначили, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3106 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
- артилерійських систем – 2094 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+26),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.
Наша авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито БпЛА типу «орлан-10».
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.