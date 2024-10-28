У Воронезькій області РФ дрони атакували спиртзавод

В селі Красноє Воронезькій області РФ дрони атакували спиртзавод. Геолокували удар в спільноті Кіберборошно.

Спиртзавод “Этанол спирт” виготовляє етиловий спирт та різноманітні корми для тварин з відходів виробництва етанолу.

Це підприємство одне з найпотужніших в Росії, у 2021 році його модернізували на загальну суму в 1 млрд російських рублів – близько 10 млн доларів США. В ньому була побудована власна ТЕС, зовнішніх резервуарів для зберігання, цеху для переробку зерна на сировину під спирт та інших.