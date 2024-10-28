Суспільство

У Воронезькій області РФ дрони атакували спиртзавод
28 Жовтня 2024 07:19
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війна, росія
Пожежа після удару по спиртзаводу у Воронезькій області РФ / Кадр з відео

В селі Красноє  Воронезькій області РФ дрони атакували спиртзавод. Геолокували удар в спільноті Кіберборошно.

Спиртзавод “Этанол спирт” виготовляє етиловий спирт та різноманітні корми для тварин з відходів виробництва етанолу.

Це підприємство одне з найпотужніших в Росії, у 2021 році його модернізували на загальну суму в 1 млрд російських рублів – близько 10 млн доларів США. В ньому була побудована власна ТЕС, зовнішніх резервуарів для зберігання, цеху для переробку зерна на сировину під спирт та інших.


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