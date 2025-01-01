Суспільство

У Ворохті горів санаторій, евакуювали понад 100 людей
1 Січня 2025 15:51
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У середу, 1 січня, в Івано-Франківській області сталася пожежа в одному із санаторіїв. З будівлі евакуювали понад 100 людей, повідомляє Головне управління ДСНС в області.

Сигнал про займання надійшов до рятувальників о 08:01. Вогонь охопив покрівлю чотириповерхової будівлі в селищі Ворохта Надвірнянського району на площі близько 150 квадратних метрів.

У ході рятувальних робіт з приміщення було евакуйовано 102 людини, зокрема 10 дітей та сім працівників закладу. Усіх тимчасово розмістили в іншому корпусі санаторію.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини займання наразі з’ясовуються.

У Ворохті на Івано-Франківщині горів санаторій / Фото: ДСНС

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