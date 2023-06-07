Кримінал

У Володимирі чиновниця закидала військкомат “коктейлями Молотова”

7 Червня 2023 09:57
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росія

У російському Володимирі співробітниця Міністерства архітектури та будівництва намагалася підпалити військкомат. Вона одягла камуфляжний костюм і кинула в будинок три «коктейлі Молотова».

Метою 55-річної Жанни Романовської став військовий комісаріат у Ленінському районі, пише “База”. Жінка під’їхала до будівлі на машині і кинула в неї три пляшки з легкозаймистою рідиною. Масштабної пожежі вдалося уникнути – вогонь загасили поліцейські, які охороняли військкомат.

Вони ж і затримали Романівську одразу після спроби підпалу. Виявилося, жінка працює у місцевому Міністерстві архітектури та будівництва на посаді начальника відділу фінансування. У неї вилучили п’ятилітрову каністру та ганчірки. Зараз із Романівською працюють слідчі, мотив жінки поки що невідомий.


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