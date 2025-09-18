        Суспільство

        У Волгограді пролунали вибухи: дрони ймовірно атакували підприємство “Лукойла”

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 10:25
        У ніч на 18 вересня у Волгограді пролунала серія вибухів, під ударом ймовірно було підприємство “Лукойла”.

        Місцеві жителі повідомляли про звук двигунів безпілотників і понад десяток вибухів у південній частині міста. Подібні звуки чули також мешканці прилеглих населених пунктів, пише Telegram-канал Shot.

        Через це в аеропорту Волгограда було запроваджено план “Ковер”, два рейси до Москви скасували.

        Губернатор Волгоградської області підтвердив пошкодження у Красноармійському районі: за його словами уламки дронів вибили шибки та зруйнували дах у двох приватних будинках. 

        У соцмережах припускають, що мішенню атаки могло бути підприємство “Лукойлу”, яке постачає паливо для армії РФ.

        Водночас Міноборони Росії заявило, що протягом ночі ППО нібито перехопила й знищила 43 українські безпілотники над Ростовською, Волгоградською, Курською, Бєлгородською областями та в окупованому Криму.

        Доповнено. Сил спеціальних операцій підтвердили ураження Волгоградського НПЗ.

        “Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм перероблення складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в РФ”, — йдеться у повідомленні.

        За попередньою інформацією, завод зупинив роботу.


