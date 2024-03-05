Суспільство

У ВМС повідомили про втрати особового складу знищеного «Сергія Котова»

5 Березня 2024 15:20
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зсу, ВМС
Патрульний катер Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов» / ЗМІ РФ

Знищений ЗСУ патрульний катер Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов» охороняв Керченську протоку.

Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

«Цей корабель охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах», – зазначив він.

Плетенчук додав, що ця ділянка моря офіційно закрита Україною для судноплавства.

«Ми попереджали ще в минулому році, що тут ходити не треба», — підкреслив речник ВМС. Він нагадав, що катер «Сергій Котов» раніше вже отримував пошкодження.

Плетенчук також зазначив, що такі кораблі можуть виконувати різноманітні завдання – від охорони пунктів базування до охорони водного регіону, протоки, контролю цивільного судноплавства.

Крім того, Плетенчук в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив, що росіяни вночі проводили пошуково-рятувальну операцію, деяких членів екіпажу точно витягали з води та евакуйовували.

«Але з огляду на те, що ці події відбувалися у темний час доби, з огляду на те, що температура води досить низька, з огляду на ті пошкодження внаслідок вогневого впливу, які отримав цей корабель, сказати, що більшість екіпажу врятувалася, я не можу», — зазначив речник ВМС України.

За його словами, скоріш за все, втрати там досить серйозні.

«Ця інформація верифікується. Вона одна з найскладніших щодо верифікації. Звісно, ворог приховує всі ці втрати. І, до речі, у нього на борту ще мав бути гелікоптер. Це той випадок, коли два в одному, навіщо платити більше», – зазначив Плетенчук.


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