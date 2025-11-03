        Економіка

        У вівторок ЄС затвердить п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility – джерело

        Віктор Алєксєєв
        3 Листопада 2025 15:22
        Європейський Союз затвердить надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у розмірі 1,351 млрд євро у вівторок, 4 листопада.

        Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на інформоване джерело в ЄС.

        Європейський Союз 4 листопада прийме рішення щодо надання Україні 1,35 млрд євро фінпідтримки.

        “Посли держав ЄС у Брюсселі ухвалили надання Україні п’ятого траншу Ukraine Facility ще минулої середи”, – повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

        Інформатор додав, що офіційне рішення про надання Україні 1,351 млрд євро буде затверджене у вівторок, 4 листопада, на рівні Ради ЄС.


