У вівторок ЄС затвердить п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility – джерело

Інформатор додав, що офіційне рішення про надання Україні 1,351 млрд євро буде затверджене у вівторок, 4 листопада, на рівні Ради ЄС.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на інформоване джерело в ЄС.

Європейський Союз затвердить надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у розмірі 1,351 млрд євро у вівторок, 4 листопада.