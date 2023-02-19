Політика

У вівторок прем’єрка Італії відвідає Київ, анонсує нову зброю

19 Лютого 2023 13:44
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мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого, в межах якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило італійське видання Il Fatto Quotidiano.

Перед візитом в Україну, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві й проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким – одним із найближчих союзників італійської прем’єрки в групі європейських консерваторів.

У Києві, за даними ЗМІ, Мелоні зустрінеться із Зеленським, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як ідеться в матеріалі Il Fatto Quotidiano, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.


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