У Вірменії розмірковують про можливість вступу в ЄС

Республіка Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

Про це заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, повідомляє “Радіо Азатутюн“.

Він сказав, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО.

Однак, за його словами, Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

“Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки”, – сказав Симонян.