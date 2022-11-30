У Вільшанах жінка розірвала та викинула на землю прапор України, їй повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом публічної наруги над Державним Прапором України.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, ввечері 14 листопада жінка, перебуваючи біля будівлі Вільшанського старостату, зламала флагшток, на якому знаходився стяг.

Після цього вона зірвала прапор, розірвала на частини та викинула на землю неподалік адміністративної будівлі.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.