У військовій частині на Житомирщині знайшли мікросхеми із золотом і сріблом на понад 65 млн гривень

Міністерство оборони заявило, що не допустило втрати плат із вмістом дорогоцінних металів на понад 65 мільйонів гривень. Їх знайшли під час аудиту у військовій частині на Житомирщині.

Про це йдеться на сторінці міністерства.

Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини виявили блоки з орієнтовно 50 тоннами мікросхем, що містять 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла та 590 грамів металів платинової групи.

У відомстві з’ясували, що ці плати не перебували на обліку військової частини, хоча одним із завдань підрозділу було зберігати це майно.

Знайдені мікросхеми знову поставлені на облік. Їхню вартість оцінюють у 65,66 млн гривень.

Обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, ще встановлюють. Матеріали внутрішнього аудиту передадуть в правоохоронні органи, які нададуть правову оцінку діям командира частини, розповіли у відомстві.