Політика

У війні Росії проти України “ні в кого немає карт”, – Трамп
10 Березня 2025 20:28
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Президент США Дональд Трамп / Кадр з відео
Президент США Дональд Трамп / Кадр з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що ані Україна, ані Росія “не мають карт” для мирних переговорів, але Вашингтон має намір “зупинити цю безглузду війну”.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

“Знаєте, я казав, що у України немає карт. Насправді ні в кого немає карт. У Росії немає карт… Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду. Ви повинні припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити”, — заявив Трамп.

Він зазначив, що США хочуть зробити все можливе, щоб Україна “серйозно поставилася” до переговорів.

Також Трамп висловив сподівання на “хороший результат” від переговорів між американською та українською делегаціями у Саудівській Аравії.

“Ми хочемо, щоб вони прагнули миру прямо зараз тою мірою, якою повинні. Думаю, зараз вони цього не зробили. Протягом наступних двох-трьох днів стане зрозуміло”, — додав президент США, коментуючи умови підписання угоди про корисні копалини.


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