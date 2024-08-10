У віці 56 років померла колишня гендиректорка YouTube Сьюзан Войджицкі

Померла Сьюзан Войджицкі, один із перших керівників Google і багаторічний глава відеосервісу YouTube, яка визначила, як створюються статки і слава в Інтернеті. Їй було 56 років.

Як повідомляє Bloomberg, Войджіцкі померла після дворічної боротьби з раком, як повідомили в соціальних мережах її чоловік Денніс Тропер і Сундар Пічаї, головний виконавчий директор компанії Alphabet Inc.

У лютому 2023 року вона оголосила про плани покинути YouTube, щоб зосередитися на “сім’ї, здоров’ї та особистих проєктах, якими я захоплююся”. Ні вона, ні компанія не стали детально розповідати про її здоров’я.

Войджіцкі була однією з найдовше працюючих співробітників Google і однією з найвідоміших жінок-керівників у Кремнієвій долині. Небагато людей мали більший вплив на економіку інтернету в епоху соціальних мереж.

З 2014 по 2023 рік вона керувала YouTube як генеральний директор, закріпивши за відеосервісом статус щоденного місця відвідування для мільярдів людей і платформи для початку кар’єри незліченних авторів. До цього Войджіцкі багато років керувала системами, що дають змогу практично будь-якому цифровому видавцю заробляти на рекламі, і поставила Google у центр прибуткового бізнесу.

Але глибший вплив на Войджіцкі справило її становище в Google, нестандартній пошуковій системі, яка змінила Інтернет і Кремнієву долину і тепер є частиною Alphabet. Перший маркетолог і перший орендодавець Google, вона користувалася довірою співзасновників компанії Ларрі Пейджа і Сергія Бріна, технічних візіонерів, мало зацікавлених в управлінні.

Це були сімейні узи. Молодша сестра Войджицкі, Енн, засновниця компанії 23andMe, що займається генетичним тестуванням, була одружена з Бріном протягом кількох років. Перші співробітники Google прозвали Войджіцкі “міні-CEO” – рідкісний керівник, який користувався увагою часто незбагненних Пейджа і Бріна.

“Сьюзан – справжня хрещена мати Google”, – сказав Кевал Десаї, інвестор і колишній колега по Google, коли Войджіцкі покинула YouTube. “Вона людина, яка справила більший вплив, ніж можна припустити за її титулами”.