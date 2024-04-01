Суспільство

У Верховній Раді заговорили про закриття телемарафону

1 Квітня 2024 12:33
читать на русском →
телебачення, вру
Ілюстративне фото / Getty Images

Нардеп Ярослав Юрчишин, голова комітету ВР із питань свободи слова заявив, що телемарафон “Єдині новини” вестиме мовлення до кінця 2024 року.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

За його словами, якщо до кінця 2024 року суспільна довіра до телемарафону не зросте, потрібно буде думати над його завершенням.

Юрчишин підкреслив, що телемарафон не може працювати далі з тими ж показниками через скорочення міжнародної допомоги, яка відбивається на обороноздатності держави. Україна просто не може дозволити собі фінансувати телемарафон, коли є недофінансування армії, наголосив нардеп.

“Чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога. Як наслідок – суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямах. А в нас у першу чергу забезпечення Збройних Сил. І у нас мають бути гроші на снаряди для ЗСУ і на перезарядку Patriot”, – пояснив Юрчишин.

При цьому нардеп зазначив, що телемарафон працюватиме до кінця поточного року, адже кошти на його мовлення закладено в держбюджеті.

“Але в кінці 2024 року будемо дивитися, чи буде він далі працювати”, – резюмував політик.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
1 Квітня 2024 15:26

Зеленський провів тривалу нараду з військовими та урядовцями

1 Квітня 2024 17:39

Росія суттєво зменшує морський експорт дизеля через атаки на НПЗ, – Bloomberg
1 Квітня 2024 16:52

Загибель помічника Залужного: судитимуть офіцера, який подарував гранати
1 Квітня 2024 13:45

На одному з найбільших машинобудівних підприємств РФ “Уралмаш” сталась масштабна пожежа
1 Квітня 2024 13:29

На відбудову Харкова потрібно 10 мільярдів доларів – Терехов

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки