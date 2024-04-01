У Верховній Раді заговорили про закриття телемарафону

Нардеп Ярослав Юрчишин, голова комітету ВР із питань свободи слова заявив, що телемарафон “Єдині новини” вестиме мовлення до кінця 2024 року.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

За його словами, якщо до кінця 2024 року суспільна довіра до телемарафону не зросте, потрібно буде думати над його завершенням.

Юрчишин підкреслив, що телемарафон не може працювати далі з тими ж показниками через скорочення міжнародної допомоги, яка відбивається на обороноздатності держави. Україна просто не може дозволити собі фінансувати телемарафон, коли є недофінансування армії, наголосив нардеп.

“Чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога. Як наслідок – суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямах. А в нас у першу чергу забезпечення Збройних Сил. І у нас мають бути гроші на снаряди для ЗСУ і на перезарядку Patriot”, – пояснив Юрчишин.

При цьому нардеп зазначив, що телемарафон працюватиме до кінця поточного року, адже кошти на його мовлення закладено в держбюджеті.

“Але в кінці 2024 року будемо дивитися, чи буде він далі працювати”, – резюмував політик.