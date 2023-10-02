У вересні війська РФ атакували Україну рекордною з початку війни кількістю дронів

За підрахунками українського видання Defense Express, у вересні російські війська застосували проти України 503 ударні дрони типу “Шахед-136”. Це рекордна кількість таких дронів, використана російськими військами з початку повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд був у травні – 413 дронів за місяць.

Із 503 дронів, за даними українських військових, 396 вдалося збити. Середній показник ефективності щодо безпілотників української системи ППО – 78,7%. При цьому, підрахували в Defense Express, якщо російські війська використовували в атаці одночасно не більше 20 дронів, то показник ефективності української ППО наближався до 100%.

Орієнтовна собівартість одного “Шахед-136”, які Росія закуповує в Ірану, 20-40 тисяч доларів. Виходячи з такої оцінки, на атаки дронів Росія у вересні витратила 10-20 мільйонів доларів, пише Defense Express.