У вересні Байден планує провести нові дебати з Трампом 

Президент США Джо Байден заявив про готовність провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Про це повідомляє NBC News.

“Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про це. І я погодився на дебати з ним у вересні”, – заявив Байден.

При цьому він додав, що він зараз “на коні”.

“Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрічав тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні. Я виїжджаю та демонструю американському народу, що володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні записки. Мені не потрібні телепрограми – я можу вийти та відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години та відповідав на запитання”, – зазначив президент США.