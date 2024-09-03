Суспільство

У Венесуелі видали ордер на арешт опозиціонера Гонсалеса
3 Вересня 2024 10:36
читать на русском →
Венесуела
Едмундо Гонсалес / AP

У Венесуелі видали ордер на арешт опозиціонера Едмундо Гонсалеса.

Про це повідомляє AP.

Венесуельський суддя у понеділок видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса в рамках кримінального розслідування результатів липневих виборів, на яких, про свою перемогу, заявила як керівна партія, так і опозиційні сили.

Зазначається, що ордер видано за запитом венесуельського уряду, який звинувачує 75-річного Гонсалеса в низці злочинів, включно зі змовою, підробкою документів та узурпацією влади.

АР зазначає, що цей крок став черговою віхою репресій проти опозиції через місяць після того, як виборча комісія, лояльна до керівної партії, оголосила про переобрання Мадуро на третій президентський термін.

Гонсалес тричі не з’явився на виклики прокурорів для надання свідчень, востаннє — минулої п’ятниці. За даними AP, опозиційний лідер не з’являвся на публіці після виборів.

Раніше Гонсалес висловив сумніви щодо дій прокурорів, заявивши про порушення процесуальних гарантій, та звинуватив генпрокурора Тарека Вільяма Сааба у тому, що він діє як “політичний обвинувач”, який виносять вироки заздалегідь. Він назвав генпрокурора давнім союзником Мадуро. Гонсалес також відхилив виклик на допит, стверджуючи, що не було чітко визначено умови його явки.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Вересня 2024 14:39

Армія РФ атакувала балістикою інститут в Полтаві: є загиблі, під завалами перебувають люди
3 Вересня 2024 14:43

США близькі до угоди про постачання Україні далекобійних крилатих ракет, – Reuters 
3 Вересня 2024 14:28

Верховна Рада провалила голосування зі збільшення податків
3 Вересня 2024 13:21

Екснардепу від “Партії регіонів” та його спільникам оголосили підозру за збір даних про українських діячів та підрив колії на Полтавщині
3 Вересня 2024 12:56

Заступника директора НАБУ Углаву звільнено
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки