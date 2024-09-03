У Венесуелі видали ордер на арешт опозиціонера Гонсалеса

У Венесуелі видали ордер на арешт опозиціонера Едмундо Гонсалеса.

Про це повідомляє AP.

Венесуельський суддя у понеділок видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса в рамках кримінального розслідування результатів липневих виборів, на яких, про свою перемогу, заявила як керівна партія, так і опозиційні сили.

Зазначається, що ордер видано за запитом венесуельського уряду, який звинувачує 75-річного Гонсалеса в низці злочинів, включно зі змовою, підробкою документів та узурпацією влади.

АР зазначає, що цей крок став черговою віхою репресій проти опозиції через місяць після того, як виборча комісія, лояльна до керівної партії, оголосила про переобрання Мадуро на третій президентський термін.

Гонсалес тричі не з’явився на виклики прокурорів для надання свідчень, востаннє — минулої п’ятниці. За даними AP, опозиційний лідер не з’являвся на публіці після виборів.

Раніше Гонсалес висловив сумніви щодо дій прокурорів, заявивши про порушення процесуальних гарантій, та звинуватив генпрокурора Тарека Вільяма Сааба у тому, що він діє як “політичний обвинувач”, який виносять вироки заздалегідь. Він назвав генпрокурора давнім союзником Мадуро. Гонсалес також відхилив виклик на допит, стверджуючи, що не було чітко визначено умови його явки.