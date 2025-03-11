У Венеції український військовий врятував пораненого чоловіка

Під час своєї відпустки у Венеції український військовий врятував від смерті чоловіка, який стікав кров’ю від ножових поранень. Українець надав постраждалому допомогу до прибуття медиків.

Про це пише видання Corriere del Veneto.

Повідомляється, що в центрі Венеції між туристами сталася сутичка, під час якої один із учасників дістав ніж та кілька разів вдарив опонента по руці й нозі. Поранений пройшов кілька метрів і впав.

Поліція на місці різанини в Німеччині / Фото: Corriere del Veneto

Один із перехожих почав надавати постраждалому медичну допомогу. Як з’ясувалося пізніше, це був український військовий у відпустці.

“Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду “швидкої” вже повністю стік би кров’ю”, – написав військовий у соцмережі X.

Також повідомляється, що нападник втік, на місці працювали криміналісти та поліція.