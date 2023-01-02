У Ватикані розпочалася церемонія прощання з Бенедиктом XVI

Церемонія прощання з новопоставленим папою на спокої Бенедиктом XVI розпочалася у понеділок у Соборі Святого Петра у Ватикані.

Тіло покійного понтифіка без труни виставлено у центрі базиліки перед бронзовим балдахіном роботи Берніні.

Папа Бенедикт одягнений у червоне літургійне вбрання, на голові у нього біла митра, а в руках він тримає розарій – чітки для молитви.

Ще за годину до відкриття базиліки перед колонадою П’єтро Берніні на площі Святого Петра утворилася багатометрова черга віруючих, які бажають попрощатися з почесним папою. Сама площа перекрита: щоб полегшити доступ до собору, колону віруючих розділили навпіл. Перед входом у базиліку встановлені рамки металодетекторів, доступ здійснюється через центральний вхід собору.

Бенедикт XVI увійде в історію сучасної церкви як перший понтифік, який добровільно зрікся Апостольського престолу за останні 600 років, з часів папи Григорія XII. Після зречення у лютому 2013 року він жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах, де й помер у суботу.

Прощання триватиме до четверга, коли відбудеться похорон. Заупокійну месу на площі Святого Петра очолить папа Франциск. Після богослужіння понтифік здійснить похоронний обряд останнього прощання з новоприставленим, останки якого потім будуть поховані у Ватиканських гротах, що знаходяться під вівтарною та хоральною частинами Собору Святого Петра.