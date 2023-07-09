Суспільство

У Варшаві відбувся проросійський мітинг

9 Липня 2023 14:33
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польща

У Варшаві проросійські сили агресивно відреагували на активістів з українськими прапорами під посольством України.

Як передає Укрінформ, вони назвали людей з українськими прапорами і плакатом “Стоп рашизму” провокаторами і вимагали від них піти геть.

Розпочалася словесна перепалка. Групу проукраїнських активістів оточив кордон поліції, аби не допустити силового зіткнення.

Водночас проросійські сили вимагали від Польщі припинення допомоги Україні і українським громадянам та нормалізації відносин з Росією.

На акцію під посольством України прибули кількасот прихильників різних проросійських організацій, які тримали плакати: “Волинь – пам’ятаємо”, “Це не наша війна”, “Росія не є нашим ворогом”, “Україна не бореться за свободу Польщі”, “Ні – для членства України в ЄС та НАТО”,

Вони вимагали від Польщі також припинити будь-яку співпрацю з Україною, “поки не буде засуджено бандеризм в Україні”, нормалізувати відносини з Росією та Білоруссю.

Організаторами акції є, зокрема, “Польський антивоєнний рух”, партія “Фронт” та інші.

Як повідомлялося, тема Волинської трагедії є однією із суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польська сторона наполягає, що відповідальність за злочин, скоєний в 1943-1944 роках на Волині, несе українська сторона, натомість українська сторона переконує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.

Водночас нещодавно польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща й Україна зближують свої позиції у розумінні складних історичних питань і планують спільні заходи з вшанування в липні жертв Волинської трагедії.


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