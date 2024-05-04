Кримінал

У Варшаві в ДТП загинуло двоє українців

4 Травня 2024 19:24
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дтп
Місце смертельної аварії на вулиці Вогла у Варшаві. Легковий автомобіль врізався в дерево, після чого спалахнув. Внаслідок аварії загинуло троє людей / Фото PAP

В аварії у Варшаві загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України, передає Радіо Свобода з посиланням речника Окружної прокуратури Шимона Банну.

«У справі вже призначено проведення судмедекспертизи. За попередніми висновками проведених заходів на місці події, причиною ДТП стало перевищення швидкості та втрата керування над автомобілем BMW. Слідство проводитиметься за фактом ненавмисного спричинення ДТП зі смертельним наслідком», – зазначив Банна.

Він повідомив, що в результаті ДТП загинули три особи – «найімовірніше двоє громадян України і один громадянин Білорусі».

За даними поліції, з невстановлених причин автомобіль з’їхав з дороги, врізався в дерево і загорівся. Автомобіль згорів, усередині було троє осіб.


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