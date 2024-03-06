У Варшаві сутички між протестувальниками та поліцією: є поранені

Протестувальники біля Сейму Польщі у Варшаві кидають у поліцейських бруківкою і фаєрами, кілька осіб прорвалися через загородження і кордон поліції на територію польського парламенту.

Варшавська поліція в мережі X повідомила, що серед поліцейських є поранені, щодо протестувальників вжито засобів безпосереднього примусу, передає Укрінформ.

“У зв’язку з фізичною агресією з боку частини мітингувальників на вулиці Вєйській (місце розташування польського парламенту – ред.) щодо працівників поліції – необхідно було вжити засобів безпосереднього примусу. Слід підкреслити, що раніше цих людей закликали поводитися відповідно до закону”, – йдеться у повідомленні поліції.

Як підкреслили у поліції, поведінка, що загрожує безпеці правоохоронців, у тому числі кидання в них бруківкою, не може сприйматися легковажно і “вимагає твердої та рішучої відповіді”. Як наголошується, поліція не є стороною у поточній суперечці, через яку відбуваються протести.

“Під час подій, які відбуваються на вулиці Вєйській, постраждало кілька поліцейських. Наразі затримано кільканадцять осіб. Частина протестувальників намагалася потрапити через загородження, що закривають вхід до Сейму. Їм завадили це зробити”, – наголошує поліція.Правоохоронці через гучномовці закликають протестувальників розійтися.

Поліція використала щодо протестувальників сльозогінний газ, у готовності до застосування є поліцейські водомети.

Над місцем протистояння кружляє поліцейський гелікоптер.

У середу у Варшаві розпочалася масштабна акція протесту фермерів.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував фермерам, які останні кілька місяців влаштовують масові протести в країні, зустрітись цієї суботи, 9 березня, для вирішення суперечливих питань.