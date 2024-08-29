Суспільство

У Тисі на кордоні з Угорщиною виявили тіло чоловіка
29 Серпня 2024 18:15
читать на русском →
дпсу
Річка Тиса / Фото: ДПСУ

У річці Тиса на кордоні з Угорщиною 26 серпня виявили тіло 23-річного громадянина України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, про виявлення тіла чоловіка без ознак життя під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси, угорські поліцейські повідомили українських прикордонників 28 серпня.

“Під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого, було виявлено український закордонний паспорт. Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону”, – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ також додали, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже сорок перший випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Серпня 2024 19:55

Генштаб підтвердив втрату F-16: для зʼясування причин аварії призначена комісія
29 Серпня 2024 20:19

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024
29 Серпня 2024 19:11

У Повітряних Силах підтвердили загибель українського пілота Олексія Меся
29 Серпня 2024 18:54

Більшість українців не готові поступитися територіями (опитування)
29 Серпня 2024 16:50

Профільний комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт про підвищення податків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки