У Тисі на кордоні з Угорщиною виявили тіло чоловіка

У річці Тиса на кордоні з Угорщиною 26 серпня виявили тіло 23-річного громадянина України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, про виявлення тіла чоловіка без ознак життя під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси, угорські поліцейські повідомили українських прикордонників 28 серпня.

“Під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого, було виявлено український закордонний паспорт. Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону”, – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ також додали, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже сорок перший випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону.