Суспільство

У Туреччини оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду

10 Жовтня 2023 08:39
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туреччина, негода

У 12 провінціях на сході Туреччини оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду, що насувається у вигляді опадів та шквального вітру.

Про це повідомляє Генеральний метеорологічний директорат Туреччини.

“Жовтий рівень небезпеки оголошено станом на 10 та 11 жовтня”, – повідомили метеорологи.

Вони закликають населення до обережності та дотримання заходів безпеки.

Слід зауважити, що частина провінцій, де оголошено жовтий (2-й з 4-х) рівень небезпеки через метеоумови, –  це ті, які постраждали внаслідок землетрусу 6 лютого. У окремих районах постраждалих провінцій населення продовжує проживати у наметових містечках.


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