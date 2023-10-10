У Туреччини оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду

У 12 провінціях на сході Туреччини оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду, що насувається у вигляді опадів та шквального вітру.

Про це повідомляє Генеральний метеорологічний директорат Туреччини.

“Жовтий рівень небезпеки оголошено станом на 10 та 11 жовтня”, – повідомили метеорологи.

Вони закликають населення до обережності та дотримання заходів безпеки.

Слід зауважити, що частина провінцій, де оголошено жовтий (2-й з 4-х) рівень небезпеки через метеоумови, – це ті, які постраждали внаслідок землетрусу 6 лютого. У окремих районах постраждалих провінцій населення продовжує проживати у наметових містечках.