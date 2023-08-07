У Туреччині згорів хімічний завод

У турецькому місті Текірдаг загорівся хімічний завод у промисловій зоні. Пожежа повністю охопила всю будівлю. З попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомило місцеве видання Hurriyet.

Зазначається, що завдяки бригади рятувальників оперативно ліквідували пожежу. Вогнеборцям допомагали поліцейські, які вживали заходів безпеки на прилеглій території.

Губернатор провінції Азіз Їлдирим повідомив, що жертв і постраждалих немає.

“Жодних постраждалих або загиблих немає. Ми будемо посилювати наші заходи і зусилля щодо гасіння фабрики”, — заявив посадовець.

За деякий час вогонь вдалося взяти під контроль, перш ніж він поширився на навколишні підприємства. Хоча під час пожежі ніхто не постраждав, завод став непридатний для використання.

Правоохоронці вже розпочали розслідування для встановлення причини пожежі.