Політика

У Туреччині заявили, що Путін хоче нову “велику угоду” між Росією та Заходом

8 Жовтня 2022 11:29
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путін, туреччина

За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, здається неминучим, що війна Росії в Україні триватиме деякий час – і питання в тому, скільки буде завдано збитків до відновлення переговорів.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Ібрагім Калін вважає, що переговори, швидше за все, відновляться в якийсь момент.

«Питання в тому, коли ми повернемося до цього і скільки шкоди буде завдано до того часу?» – сказав Калін.

Турецький посадовець сказав, що, коли мова йде про участь Росії в переговорах, має місце й більший момент. «Наше розуміння полягає в тому, що пан Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Це частково стосується України, безсумнівно. Але більша проблема — це справді нова угода між Росією та західним світом», — сказав Калін.

За його словами, Москва вважає, що угоди, укладені наприкінці холодної війни за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають сучасну Росію. «Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть мати нову угоду», – сказав Калін.

У результаті весь світовий ліберальний порядок стоїть перед великим випробуванням, сказав він.

Переговори призупинилися після анексії Росією чотирьох українських регіонів минулого тижня, коли президент України Володимир Зеленський дійшов до того, що підписав указ про визнання переговорів неможливими.

В указі, оприлюдненому на сайті Президента України, оголошено “неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним”. Він був датований 30 вересня, в день, коли Путін оголосив про незаконну анексію чотирьох частково окупованих областей України. 


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