Кримінал

У Туреччині затримали підозрюваного у підриві автомобіля в Москві
24 Липня 2024 19:06
росія
Затримання Євгена Серебрякова / Скріншот відео

У турецькому місті Бодрум силовики затримали підозрюваного у підриві автомобіля у Москві. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини. Відомство називає ім’я затриманого – це громадянин Росії Євген Серебряков.

Турецьке МВС опублікувало відеозапис затримання підозрюваного. Також представник відомства уточнив, що Серебряков прилетів до Бодруму ранковим рейсом з Москви.

Він раніше не був у міжнародній базі осіб, розшукуваних Інтерполом. З вимогою затримати його до турецьких поліцейських звернулися співробітники російського відділення Інтерполу, які повідомили, що Серебряков розшукується за звинуваченням у теракті.

Вранці 24 липня на півночі Москві Стався підрив автомобіля. Водій та пасажирка зазнали поранень. ЗМІ повідомляють, що машина належить старшому офіцеру російської армії. Спочатку видання Astra заявило, що постраждали заступник начальника радіоцентру супутникового зв’язку Андрій Торгашов та його дружина. Пізніше ЗМІ опублікували коментарі обох про те, що вони живі та здорові.

Газета «Комерсант” стверджує, що під час вибуху постраждав не офіцер центру зв’язку, а його однофамілець, також Торгашов, офіцер ГРУ.

Тієї ж версії дотримуються журналісти «Агентства», заявляючи, що постраждалий офіцер служив у військовій частині 45807. Раніше вона згадувалась у журналістських розслідуваннях у зв’язку з висилкою агентури ГРУ та замахом на колишнього офіцера Служби безпеки України в Москві.


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