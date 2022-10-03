У Туреччині захисники “Азовсталі” зустрілися з рідними

Під час візиту до Турецької Республіки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з п’ятьма українськими військовими – захисниками «Азовсталі», нещодавно звільненими з російського полону, та організував їхню зустріч із рідними.

Командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азова» Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Андрій Єрмак від імені Президента України Володимира Зеленського та від себе особисто висловив подяку і щиру повагу українським військовим за їхню мужність, звитягу та стійкість, повідомили в Офісі президента.

Він зазначив, що випробування, через які пройшли захисники «Азовсталі», ніхто не зможе зрозуміти повністю, але цей досвід полону може бути використаний для полегшення долі інших українських бранців.

«Ми мусимо звільнити всіх, хто залишається в російському полоні та за ґратами, усіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що є в України. І ми наполегливо боремося за повернення кожного нашого воїна й кожного цивільного», – сказав він.

Керівник Офісу Президента України також наголосив на важливості організації реабілітації звільнених військових та адаптації їх до нормального життя.

Крім того, Андрій Єрмак за сприяння турецької сторони організував зустріч захисників «Азовсталі» з членами їхніх сімей, які також прибули до Стамбула. Воїни змогли побачити та обійняти своїх рідних і близьких вперше за багато місяців.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що за час перебування військових у полоні їхнім родинам також довелося пережити надзвичайно складні випробування, і вони впоралися з цим гідно.

«Ваші рідні боролися за ваше звільнення з величезним завзяттям. Вони так довго чекали на вас», – сказав Андрій Єрмак.

Він також наголосив, що родини захисників «Азовсталі» борються за звільнення усіх, хто досі залишається в полоні. І ці зусилля є надзвичайно важливими та викликають величезну повагу.

Андрій Єрмак побажав героям швидкого відновлення та висловив переконання, що завдяки мужності й самовідданості наших воїнів і народу Україна здобуде перемогу і командири зможуть повернутися на Батьківщину та возз’єднатися з родинами. А до того часу Україна спільно з партнерами дбатиме про безпеку бійців та їхніх рідних.

«Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров’я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів», – додав він.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що історія оборони Маріуполя та «Азовсталі» стала для всього світу свідченням мужності та стійкості українського народу й залишатиметься взірцем незламності для багатьох поколінь українців.

«Маріуполь став нашими Фермопілами. Як і про 300 спартанців, про оборону та трагедію Маріуполя має знати весь світ. Але найважливіше, про що я завжди кажу: герої мають бути живими», – резюмував Андрій Єрмак.