Суспільство

У Туреччині сталось масштабне ДТП: серед постраждалих українці

28 Грудня 2023 15:04
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туреччина, дтп

Серед потерпілих внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди біля Стамбула – дві громадянки України, на щастя, загроз для їхнього життя немає. 

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, якого цитує “Європейська правда” 

“Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу”.

Речник зовнішньополітичноговідомства зазначив, що постраждалі отримують консульську допомогу від генконсульства України у Стамбулі. 

Також генконсульство взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування усіх обставин аварії.


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