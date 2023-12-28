У Туреччині сталось масштабне ДТП: серед постраждалих українці

Серед потерпілих внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди біля Стамбула – дві громадянки України, на щастя, загроз для їхнього життя немає.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, якого цитує “Європейська правда”

“Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу”.

Речник зовнішньополітичноговідомства зазначив, що постраждалі отримують консульську допомогу від генконсульства України у Стамбулі.

Також генконсульство взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування усіх обставин аварії.