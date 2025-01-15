Політика

У Трампа визнають, що війну в Україні не закінчити за 24 години
15 Січня 2025 16:27
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Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: x/realDonaldTrump
Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: x/realDonaldTrump

Радники новообраного президента США Дональда Трампа визнають, що питання закінчення війни в Україні займе значно більше часу, що суперечить передвиборчим обіцянкам завершити конфлікт за 24 години, пише Reuters.

Двоє радників Трампа назвали такі заяви “передвиборчими гаслами” та відзначили недостатню оцінку реальної ситуації. За їхніми словами, досягнення миру може зайняти не менше кількох місяців.

Кіт Келлог, який має стати спецпредставником Трампа по Росії та Україні, в інтерв’ю Fox News заявив, що сподівається на вирішення конфлікту протягом 100 днів. Однак колишній посол США в Україні Джон Гербст назвав навіть цей термін “занадто оптимістичним”.

Він підкреслив, що Трампу доведеться переконати Путіна: “Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони”.


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