Політика

У Трампа анонсували новий раунд переговорів щодо запропонованого 30-денного перемир’я
19 Березня 2025 09:11
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Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф / Скриншот з відео
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф / Скриншот з відео

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в Джидді відбудуться перемовини щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. 

В етері Fox News Віткофф висловив сподівання, що Україна погодиться на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та цілях у Чорному морі.

“Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на них. Звісно, є деякі деталі, над якими треба попрацювати, але це все почнеться в неділю (23 березня) у Джидді”, — сказав спецпосланець.

Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори із США 23 березня.


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