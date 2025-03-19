У Трампа анонсували новий раунд переговорів щодо запропонованого 30-денного перемир’я

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в Джидді відбудуться перемовини щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні.

В етері Fox News Віткофф висловив сподівання, що Україна погодиться на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та цілях у Чорному морі.

“Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на них. Звісно, є деякі деталі, над якими треба попрацювати, але це все почнеться в неділю (23 березня) у Джидді”, — сказав спецпосланець.

Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори із США 23 березня.