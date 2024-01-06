У торговому центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною

У Харкові поліція відкриє справу через бійку зі стріляниною у торговому центрі.

Як повідомляє Суспільне, у торговому центрі Харкова 6 січня сталася бійка зі стріляниною. Один з її учасників застосував газовий пістолет.

Це підтвердила речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

За даними поліції, нікого не поранило.

Учасники бійки дістали забої, розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

“Медики не забирали учасників бійки. Вогнепальних поранень у людей немає. У одного з учасників гематома на обличчі, у іншого — на нозі”, — сказав Забашта.

У поліції готуються відкрити справу за статтею «хуліганство», повідомила Баранник.