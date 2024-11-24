У Торецьку росіяни розстріляли двох жінок

За даними слідства, 21 листопада 2024 року, біля 18:00 години, військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога.

Проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

“За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні Офіса Генпрокурора.