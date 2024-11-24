Кримінал

У Торецьку росіяни розстріляли двох жінок
24 Листопада 2024 16:28
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вбивство, торецьк
Торецьк сьогодні / Скріншот відео

За даними слідства, 21 листопада 2024 року, біля 18:00 години, військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога.

Проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

“За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні Офіса Генпрокурора.


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