У Тель-Авіві з літака примусово зняли українського ветерана з ампутованою ногою 

В ізраїльському аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака українського ветерана з ампутованою ногою.

Після інциденту в компанії публічно попросили вибачення на офіційній сторінці.

У ситуації, яка склалася, хочуть розібратися в Міністерстві закордонних справ України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися”, – написав він.

Олег Ніколенко зазначив, що оскільки звернень щодо цієї ситуації до відомства не надходило, українського ветерана, якого висадили з рейсу до Варшави, просять вийти на зв’язок з МЗС або посольством України в Ізраїлі.

“Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет”, – додав Олег Ніколенко.