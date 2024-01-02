Суспільство

У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів

2 Січня 2024 18:09
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мобілізація

Комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і “шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію”.

Про це Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит “Української правди“.

“З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: “у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку”, – повідомили в ТЦК.

Там наголосили, що діють виключно в межах закону.

Також на блокпостах здійснюють заходи щодо виявлення ворожих ДРГ.

При цьому в ТЦК не уточнили, чи діятимуть впроваджені на Київщині заходи після 6 січня.


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