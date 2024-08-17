Кримінал

У Таїланді росіянин намагався зґвалтувати корову
17 Серпня 2024 10:18
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У Таїланді затримали голого росіянина, який, здається, хотів зґвалтувати корову, пише «База».

Крики 26-річного росіянина Євгена Кувшинова почули жителі провінції Сураттхані. Він бився з коровою в полі і, судячи з відео, програвав. Місцеві жителі розповіли, що спочатку Кувшинов підійшов до бика, але той його не зацікавив, і після хлопець переключився на корову.

У машині росіянина знайшли марихуану. За даними медиків, чоловік був у неадекватному стані і «його дії говорили про те, що він хотів зґвалтувати корову». Тварина не дала себе скривдити – з порізами та забоями Кувшинова спочатку скрутили, а потім госпіталізували. Весь цей час він вигукував слова російською, які місцеві не змогли розібрати.


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