У Таїланді росіянин намагався зґвалтувати корову

У Таїланді затримали голого росіянина, який, здається, хотів зґвалтувати корову, пише «База».

Отдыхая в Таиланде Евгений Кувшинов(26) решил трахнуть привязанную к забору корову. Турист разделся и начал пристраиваться к животному, но корова подкат не оценила, прижала туриста к земле и забодала. Спасла зоофила вызванная полиция, которая и арестовала его за секс.преступление pic.twitter.com/4XDXC5NEFL — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) August 17, 2024

Крики 26-річного росіянина Євгена Кувшинова почули жителі провінції Сураттхані. Він бився з коровою в полі і, судячи з відео, програвав. Місцеві жителі розповіли, що спочатку Кувшинов підійшов до бика, але той його не зацікавив, і після хлопець переключився на корову.

У машині росіянина знайшли марихуану. За даними медиків, чоловік був у неадекватному стані і «його дії говорили про те, що він хотів зґвалтувати корову». Тварина не дала себе скривдити – з порізами та забоями Кувшинова спочатку скрутили, а потім госпіталізували. Весь цей час він вигукував слова російською, які місцеві не змогли розібрати.