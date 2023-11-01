Суспільство

У так званій “ДНР” відбувся суд над трьома українськими військовими

1 Листопада 2023 21:27
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суд, днр, військові

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що терористи “ДНР” засудили одного українського військового до довічного ув’язнення, ще двом “присудили” 30 років за ґратами.

Про це повідомивЛубінець у Telegram

“Сьогодні так званий “суд” терористичного угруповання “ДНР” засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув’язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин”.

Лубінець наголосив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними.

Ухвалені так званими “судами” квазіутворень (на кшталт “ДНР”) “вироки” є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином.


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