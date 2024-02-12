Суспільство

У Сирії тренують російських операторів БПЛА – ГУР

12 Лютого 2024 09:31
читать на русском →
росія, навчання, дрони
Іранський дрон / Фото з відкритих джерел

На аеродромі Шайрат у Сирії проходять підготовку російські оператори БПЛА для війни проти України.

Про це повідомляє ГУР МОУ у Telegram

“У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять “Ліванська поліція Хезболлиє та “Іранська революційна гвардія” на території сирійського військового аеродрому Шайрат”.

Лівансько-ірансько-російський навчальний курс включає в себе опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Як повідомляє розвідка, керівником навчання виступає один із командирів “Хезболли” Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.  

“Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у  війні проти України як операторів БПЛА”, − повідомили у ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2024 11:50

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
12 Лютого 2024 10:48

“Найкраща перспектива – щоб Україна була буферною зоною між Росією і Заходом”, – Орбан
12 Лютого 2024 10:25

У ДБР повідомили, як просувається справа Гринкевичів та яке майно було арештоване
12 Лютого 2024 09:57

До Києва прибули представники МВФ
12 Лютого 2024 09:31

У Сирії тренують російських операторів БПЛА – ГУР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки