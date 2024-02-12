У Сирії тренують російських операторів БПЛА – ГУР

На аеродромі Шайрат у Сирії проходять підготовку російські оператори БПЛА для війни проти України.

Про це повідомляє ГУР МОУ у Telegram

“У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять “Ліванська поліція Хезболлиє та “Іранська революційна гвардія” на території сирійського військового аеродрому Шайрат”.

Лівансько-ірансько-російський навчальний курс включає в себе опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Як повідомляє розвідка, керівником навчання виступає один із командирів “Хезболли” Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

“Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА”, − повідомили у ГУР.