У Силах оборони пояснили скандальне відео із заштовхуванням чоловіка в “швидку” в Одесі

Сили оборони півдня заявили, що працівники військкомату не причетні до подій на відео, яке поширювали в мережі напередодні. На ньому люди у військовій формі силоміць заштовхали у «швидку» чоловіка в житловому комплексі «Райдужний» в Одесі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Сил оборони півдня.

У ході службового розслідування з’ясували, що заштовхування чоловіка у «швидку» спланувала його дружина, із якою він розлучається і яка не може дійти з ним згоди в розподілі майна.

Щоб «налякати мобілізацією» чоловіка, вона звернулась до знайомого військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України.

Той погодився і вмовив інших військовослужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», кажуть у Силах оборони півдня.

Це вони і зробили на службовому спеціальному транспорті, порушуючи порядок під час доправлення до лікарні поранених та хворих бригади в Одесу.