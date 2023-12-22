Суспільство

У Силах оборони пояснили скандальне відео із заштовхуванням чоловіка в “швидку” в Одесі

22 Грудня 2023 15:35
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мобілізація

Сили оборони півдня заявили, що працівники військкомату не причетні до подій на відео, яке поширювали в мережі напередодні. На ньому люди у військовій формі силоміць заштовхали у «швидку» чоловіка в житловому комплексі «Райдужний» в Одесі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Сил оборони півдня.

У ході службового розслідування з’ясували, що заштовхування чоловіка у «швидку» спланувала його дружина, із якою він розлучається і яка не може дійти з ним згоди в розподілі майна.

Щоб «налякати мобілізацією» чоловіка, вона звернулась до знайомого військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України.

Той погодився і вмовив інших військовослужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», кажуть у Силах оборони півдня.

Це вони і зробили на службовому спеціальному транспорті, порушуючи порядок під час доправлення до лікарні поранених та хворих бригади в Одесу.


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