Кримінал

У Сумському ТЦК побили чоловіка: він помер у лікарні
2 Січня 2025 21:14
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мобілізація, поліція
Ілюстративне фото / Depositphotos

У Сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між військовим та цивільним чоловіком. Останній внаслідок тілесних ушкоджень помер у лікарні.

За інформацією Сумського обласного ТЦК та СП, інцидент стався напередодні нового року. Після конфлікту постраждалого доставили до лікарні, де він, незважаючи на надану медичну допомогу, помер від отриманих травм. 

“Триває слідство. Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події”, — повідомив Олександр Бондаренко, начальник служби зв’язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП.

Працівники поліції вже повідомили військовослужбовцю про підозру за ч.1 ст. 119 КК України (Вбивство через необережність).

“Правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні”, – зазначили у поліції.


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