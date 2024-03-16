У Сумській області зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках нашими підрозділами зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
- На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.