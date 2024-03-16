Політика

У Сумській області зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника

16 Березня 2024 19:58
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генштаб
Горить уражена бронетехніка противника / Фото Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках нашими підрозділами зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.


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