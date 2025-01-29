У Сумах викладача підозрюють у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої студентки

Викладача одного з навчальних закладів Сум підозрюють у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої студентки.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

“У жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин”, – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці також додали, що така поведінка викладача носила системний характер: він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, задавав непристойні питання та пропонував провести додому. Крім того, він надсилав їй у месенджер порнографічні відео.

Викладач отримав підозру в сексуальному насильстві та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України). За це він може отримати до 7 років в’язниці.