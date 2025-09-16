        Суспільство

        У Сумах після ворожих ударів частина міста залишилася без світла та води

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 07:24
        Ліквідація пожежі у Сумах / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі у Сумах / Фото: ДСНС

        У ніч на 16 вересня російські війська завдали ударів безпілотниками по Сумах. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

        Один із дронів влучив у складську будівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Постраждалих немає. Інший удар призвів до знеструмлення частини абонентів у Зарічному районі та одного з міських водозаборів.

        Через це тимчасово відсутнє водопостачання у мікрорайоні Хіммістечка, а також у частині Басів, на вулицях Харківській, Сергія Табали, Холодноярської бригади, Миру, Богуна, проспекті Свободи та прилеглих вулицях.

        За даними КП “Міськводоканал”, якщо енергопостачання швидко не відновлять, подача води здійснюватиметься за графіком з пониженим тиском у ранкові години з 05:00 до 10:00.


