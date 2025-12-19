        Суспільство

        Росіяни скинули на Запоріжжя три авіабомби, шестеро людей зазнали поранень

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 14:23
        Поліція та рятувальники на місці авіаудару у Запоріжжі / Фото: ГУНП в Запорізькій області
        Поліція та рятувальники на місці авіаудару у Запоріжжі / Фото: ГУНП в Запорізькій області

        Сьогодні, 19 грудня, росіяни завдали трьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

        Унаслідок влучань пошкоджені приміщення об’єкта інфраструктури, багатоповерхівки, приватні будинки та транспортні засоби.

        Поранення дістали шестеро людей – п’ять жінок і чоловік. Усім надано медичну допомогу.

        На місцях ворожих ударів працюють парамедики, працівники підрозділів поліції, рятувальники, волонтер, а також відповідні профільні служби міста.

        Наслідки авіаудару по Запоріжжю 19 грудня / Фото: ГУНП в Запорізькій області

