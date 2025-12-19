Росіяни скинули на Запоріжжя три авіабомби, шестеро людей зазнали поранень

Сьогодні, 19 грудня, росіяни завдали трьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро людей.
Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.
Унаслідок влучань пошкоджені приміщення об’єкта інфраструктури, багатоповерхівки, приватні будинки та транспортні засоби.
Поранення дістали шестеро людей – п’ять жінок і чоловік. Усім надано медичну допомогу.
На місцях ворожих ударів працюють парамедики, працівники підрозділів поліції, рятувальники, волонтер, а також відповідні профільні служби міста.