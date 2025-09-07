        Політика

        У ССО підтвердили ураження Ільського НПЗ

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 17:53
        Спеціальні дії на стратегічному НПЗ ворога / Фото з Facebook Командування Сил спеціальних операцій
        У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї рф «Черная искра» провели спеціальні дії на нафтопереробному підприємстві – Ільський НПЗ імені А. А. Шамара.

        “О другій годині ночі завдяки чітко спланованим діям підрозділами ССО та представниками «Черная искра» було знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування цілого НПЗ, а саме ЄЛОУ-AT-6”, – йдеться у повідомленні Командування Сил спеціальних операцій.

        ЄЛОУ-AT-6 – це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне.


