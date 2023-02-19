У США вважають, що Китай надто сильно підтримує Росію, – CNN

Нещодавно США почали помічати «тривожні» лінії тенденцій у підтримці Китаєм російських військових, і є ознаки того, що Пекін хоче «підповзти до лінії» надання смертоносної військової допомоги Росії, щоб не бути спійманим, заявили CNN представники США, знайомі з розвідкою.

Офіційні особи не хотіли детально описувати, які дані розвідки США бачили, що свідчить про нещодавню зміну позиції Китаю, але сказали, що офіційні особи США були достатньо стурбовані тим, що вони поділилися розвідданими із союзниками та партнерами на Мюнхенській конференції з безпеки протягом останніх кількох днів.

Державний секретар Ентоні Блінкен підняв це питання під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І в суботу на полях конференції, повідомили офіційні особи.

«Секретар був досить відвертим, попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги Росії в систематичному ухиленні від санкцій», — сказав журналістам високопоставлений чиновник Держдепу.

Віце-президентка Камала Гарріс також натякнула на підтримку Китаєм Росії під час свого виступу в Мюнхені.

«Ми також стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни. Заглядаючи вперед, будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії будуть лише винагородою за агресію, продовженням вбивств і подальшим підривом заснованого на правилах порядку», – сказала Гарріс у суботу.

Блінкен сказав, що США «дуже уважно» стежили за можливим посиленням підтримки Росії з боку Китаю та «дуже чітко дали» Пекіну наслідки надання зброї. або боєприпаси до Кремля.

«Ми бачили, що Китай і Росія підписали угоду про необмежене партнерство, і я думаю, що нам потрібно більше доказів і більше дій, щоб побачити, що Китай не підтримує Росію. Поки що ми бачимо протилежне. І тому на столі є відкрите питання», – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.