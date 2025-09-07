У США вбили українську біженку Ірину Заруцьку

У Шарлотті (штат Північна Кароліна) 22 серпня було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка виїхала до США після російського вторгнення. Про це повідомили місцеві правоохоронці та ЗМІ.

За даними поліції, дівчину смертельно поранив ножем 34-річний безхатченко Декарлос Браун-молодший. Він має багаторічну кримінальну історію, зокрема за розбій, крадіжки та напад. Напередодні суд навіть ставив під сумнів його психічну спроможність постати перед судом.

Трагедія сталася на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End. Опубліковані 5 вересня записи камер спостереження показують, як нападник дістав ніж і тричі вдарив Заруцьку в шию, поки вона слухала музику в навушниках. Від отриманих поранень дівчина померла на місці.

Брауна затримали та після лікування в лікарні звинуватили у вбивстві першого ступеня. Поліція не називає мотивів злочину, розслідування триває.

Вбивство викликало суспільний резонанс і поставило питання безпеки громадського транспорту в Шарлотті. Місцева влада та транспортна компанія CATS заявили про необхідність перегляду заходів охорони.