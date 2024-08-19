Суспільство

У США помер відомий телеведучий Філ Донаг’ю
19 Серпня 2024 18:52
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Філ Донаг’ю / Фото:REUTERS

У США помер телеведучий Філ Донаг’ю, повідомляє телеканал CNBC. Донахью було 88 років. Він помер удома в оточенні сім’ї.

Філ Донаг’ю був одним із піонерів жанру ток-шоу. Його авторська програма “Шоу Філа Донаг’ю”, що вперше вийшла в ефір 1967 року, була фактично першим денним ток-шоу за участю аудиторії в сучасному розумінні. Програма проіснувала до 1996 року.

Героями його денного ток-шоу були політики, активісти, музиканти, спортсмени та актори. Так, у березні 1990 року він взяв інтерв’ю у Нельсона Мандели за допомогою супутникового зв’язку із Замбією.

Шоу Донаг’ю отримало 20 премій Еммі (10 за видатного ведучого та 10 за саме ток-шоу).


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